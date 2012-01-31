Около 20% украинских АЗС продают топливо сомнительного качества – эксперт

Нефтепродукты сомнительного качества реализуются на 20% автозаправочных станций (АЗС) в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель директора НТЦ «Психея» (Киев) Геннадий РЯБЦЕВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Около двух тысяч АЗС продают бензин на границе рентабельности, или «ноль», или вообще «в минус». Это означает, что либо не платятся налоги, либо применяются серые схемы, либо реализуется некачественное топливо. Это непрямой метод анализа, но он позволяет говорить, что около 20% АЗС не полностью соответствуют требованиям по качеству реализуемого бензина», – сказал он.

В свою очередь, как отметил президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид КОСЯНЧУК, основной причиной сложившейся ситуации на рынке является отсутствие контроля качества топлива со стороны государства.

«На всю страну 10 лабораторий способны проводить полную проверку всех видов нефтепродуктов, это включая заводские. То есть, грубо говоря, по одной лаборатории на тысячу АЗС. И еще вопрос, проверяют ли они?» – отметил Л.КОСЯНЧУК.

По мнению экспертов, также не менее серьезной причиной ухудшения ситуации является продление до июля 2012 г. действия устаревших стандартов качества нефтепродуктов ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные» и ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное».