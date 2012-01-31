«Грин Энерго» намерено построить ТЭЦ на биомассе в Киевской области

Государственное предприятие «Грин Энерго» намерено построить ТЭЦ на твердой биомассе, установленной электрической мощностью 2 МВт в Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель биоэнергетического направления национального проекта «Энергия природы» Ростислав МАРАЙКИН. По его словам, в настоящее время госпредприятие уже объявило торги по отбору разработчика ТЭО проекта. Разработка проекта будет выполняться за бюджетные средства. Строительство станции планируется осуществить за полтора года, объем инвестиций оценивается в 7 млн. евро со сроком окупаемости до 5 лет. Тепловая мощность объекта прогнозируется на уровне 10 МВт. В настоящее время еще не определена площадка, на которой будет сооружена энергоустановка, однако проект планируется реализовать в коммунальной сфере на базе одной из муниципальных котельных.

Р.МАРАЙКИН отметил, что проект планируется реализовывать за счет привлечения инвесторов.