Часть Сум из-за аварийного отключения осталась без электроснабжения
19:45, 31 января 2012Энергетика
0
В Сумах из-за аварийного отключения без электричества осталась часть центра города, а также район ул. Кирова и Тимирязевка. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сайт сумского еженедельника "Данкор".
Как сообщили изданию на горячей линии «Сумыоблэнерго», ремонтные бригады уже работают, но сказать, когда будет восстановлено электроснабжение, в компании пока не могут.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter