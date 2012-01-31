Часть Сум из-за аварийного отключения осталась без электроснабжения

В Сумах из-за аварийного отключения без электричества осталась часть центра города, а также район ул. Кирова и Тимирязевка. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сайт сумского еженедельника "Данкор".

Как сообщили изданию на горячей линии «Сумыоблэнерго», ремонтные бригады уже работают, но сказать, когда будет восстановлено электроснабжение, в компании пока не могут.