Спасены четыре горняка шахты им. Румянцева, которые вчера попали под обвал

Спасены четыре горняка шахты им. Румянцева государственного предприятия «Артемуголь», которые вчера попали под обвал.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Обвал породы произошел вчера утром на горизонте 970-1090 м. На аварийном участке работали 22 горняка, из них четверо оказались за завалом.

В 21.30 горняка были освобождены из аварийного участка и выведены на поверхность шахты. Состояние их здоровья удовлетворительное.

К работам были привлечены пять отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Работа шахты не прекращалась. Причина обвала устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.