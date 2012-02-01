"Газпром" за 9 месяцев п.г. увеличил прибыль на 41,3% - до 923,6 млрд руб.

"Газпром" в январе-сентябре 2011 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности на 41,3% - до 923,6 миллиарда рублей.

Как сообщается на сайте компании, этот результат несколько хуже прогнозов аналитиков, ожидавших показатель на уровне 936,327 миллиарда рублей.

Выручка выросла на 32,10% и составила 3,296 триллиона рублей, что соответствует ожиданиям экспертов.

Прибыль от продаж в отчетный период выросла в 1,5 раза и составила 1,176 триллиона рублей, прибыль до налогообложения повысилась на 38% - до 1,174 миллиарда рублей.

Совокупный доход, относящийся к акционерам, повысился на 38,6% - до 918,7 миллиарда рублей.

За девять месяцев чистая выручка "Газпрома" от продажи газа увеличилась на 33% - до 1,987 триллиона рублей.

Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные займы и текущая часть обязательств по долгосрочным займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные займы, долгосрочные векселя к уплате и реструктурированные налоговые обязательства за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с ограничением к использованию в соответствии с условиями некоторых займов и других договорных обязательств) выросла на 20% - с 870,993 миллиарда рублей по состоянию на конец 2010 года до 1,044 триллиона рублей на 30 сентября 2011 года.

Рост чистого долга "Газпром" связывает с привлечением новых долгосрочных займов, ростом курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю, а также с уменьшением денежных средств и их эквивалентов.

Уставный капитал "Газпрома" составляет около 118,368 миллиарда рублей, он разделен примерно на 23,674 миллиарда обыкновенных акций номиналом пять рублей. Более 50% акций холдинга принадлежит государству.

Чистая прибыль "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-сентябре 2011 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 71,4% и составила 552,813 миллиарда рублей.