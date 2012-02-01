Цена нефти растет, но ее урорвень недельного минимума. Причина - ситуация в США

На мировых торгах в среду, 1 февраля, цены на нефть незначительно повышаются, оставаясь при этом в районе минимальных отметок более чем за недельный период, на фоне слабых статданных в США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,18 доллара, или на 0,18% - до 98,66 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,44 доллара, или на 0,4%, - до 111,42 доллара за баррель.

Во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике США в январе текущего года снизился до 61,1 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за декабрь 64,8 пункта. Таким образом, показатель оказался хуже прогнозов - аналитики полагали, что индекс вырастет до 68 пунктов.

В среду станут известны недельные данные по запасам нефти в США. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос на 2,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина могли увеличиться на 500 тысяч баррелей.

Как отмечают эксперты, в США в течение длительного времени наблюдается спад спроса на бензин, который может никогда не вернуться на прежний уровень, даже при улучшении экономической ситуации, передает Bloomberg.