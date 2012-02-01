13 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды
10:47, 01 февраля 2012Энергетика
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В Украине в ночь с 31 января на 1 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра) и в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 13 населенных пунктов в трех областях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Ивано-Франковской области без электроснабжения осталось 6 населенных пунктов, в Черниговской – 3, в Херсонской – 4.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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