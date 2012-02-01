13 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды

В Украине в ночь с 31 января на 1 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра) и в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 13 населенных пунктов в трех областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Ивано-Франковской области без электроснабжения осталось 6 населенных пунктов, в Черниговской – 3, в Херсонской – 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.