Украина привлечет представителей ЕС на переговоры с Россией – Бойко

Украина намерена привлекать представителей ЕС на переговоры с Российской Федерацией относительно снижения цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Мы действительно пригласили и направили письмо господину ЭТТИНГЕРУ (Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР - УНИАН), пригласили Европейскую комиссию к участию в переговорах», - сказал Ю.БОЙКО.

Отвечая на вопрос о вероятности того, что российская сторона согласится на участие представителей ЕС в переговорах, Ю.БОЙКО отметил, что Украина постоянно ведет переговоры с Российской Федерацией о возможности образования газотранспортного консорциума с участием трех сторон – ЕС, Украины, России. «У нас идут конструктивные переговоры о привлечении европейских партнеров», - подчеркнул министр.

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