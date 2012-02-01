Украина увеличила потребление российского газа, но не вышла за график сокращения выборки

Украина в январе т.г. увеличила потребление российского газа, но не вышла за годовой уровень потребления в размере 27 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Мы, как и планировали, вышли на график выборки газа за январь в рамках 27 млрд. кубометров по году», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что у него нет никаких опасений относительно поставок газа из России как в Украину, так и европейским потребителям.

«Мы выполняем график поставок в Европу, так и (график – УНИАН) потребления в Украине. Действительно, у нас потребление в стране увеличилось вследствие аномально холодной погоды», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 27 января в ходе селекторного совещания, посвященного вопросам готовности регионов к аномальным холодам, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сообщил, что Украина увеличила среднесуточное потребление импортного природного газа до 115-120 млн. кубометров. Справка УНИАН.Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров до 27 миллиардов кубометров.