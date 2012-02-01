Плановые отключения электроэнергии на период холодов минимизируют

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины минимизировать плановые отключения электроэнергии на период холодов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО сегодня, 1 февраля, на заседании Кабинета министров.

«Немедленно обеспечьте, чтобы, где можно планы были скорректированы, а где нельзя – людям обеспечили альтернативное энергоснабжение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, также сегодня на заседании Кабмина премьер-министр заверил, что Украина готова к существенному ухудшению погодных условий, в частности, к снижению температуры ниже 30 градусов мороза.