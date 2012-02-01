"Укрэнерго": импорт электроэнергии из РФ вызван дефицитом на внутреннем рынке из-за форс-мажора

Украина начала импорт электроэнергии из России в связи с дефицитом электроэнергии на внутреннем рынке, спровоцированным выходом из строя ряда тепловых энергоблоков, повреждением линий выдачи мощности «ЗАЭС-Южнодонбасская», а также отключением от энергосистемы из-за неисправностей 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК «Укрэнерго».

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время с российской стороной ведутся также переговоры об открытии дополнительных импортных поставок в рамках договоров об аварийной взаимопомощи. Кроме того, источник подтвердил, что, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности от 30 января, прекращен экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдову (операторами экспорта по данным направлениям являются ООО "Востокэнерго", ООО «ДТЭК. Пауэр Трейд» и ГПВД "Укринтерэнерго").

«Однако и в России из-за сильных морозов большой профицит электроэнергии не наблюдается, у них там тоже вылетел ряд блоков», - сказал источник.

Оператором импорта российской электроэнергии выступает ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК, сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «ДТЭК. Пауэр Трейд».

«Экспорт начат сегодня в рамках договора между "Востокэнерго" и «Интер РАО ЕЭС», - сказали в компании, уточнив при этом, что соответствующий договор между контрагентами подписан 30 января. Мощность поставок в настоящее время составляет 400 МВт ровным графиком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской АЭС НАЭК «Энергоатом», 6-й энергоблок станции, остановленный в пятницу, 27 января, планируется подключить к энергосистеме 3 февраля. Кроме того, в пресс-службе отметили, что повреждение линий выдачи мощности «ЗАЭС-Южнодонбасская» привело лишь к частичному ограничению выдачи электроэнергии со станции на 40 МВт.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру холдинга ДТЭК, приобрели доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 1485 МВт по направлениям в Беларусь, Молдову и Польшу для экспорта электроэнергии в феврале за 14 тыс. грн. Напомним, по итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положение по восточноевропейскому (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), молдавскому и белорусскому направлениям экспорта электроэнергии.