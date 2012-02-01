Украина увеличила суточное потребление газа до 128 млн. кубометров

Украина увеличила среднесуточное потребление импортного природного газа до 128 млн. куб. м. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в течение последних суток из подземных хранилищ газа было поднято 138,5 млн. куб. м газа. Импортные поступления для Украины составили 128 млн. куб. м. Всего использовано 325 млн. куб. м.

«Газотранспортная система Украины работает в штатном режиме, без сбоев и аварийных ситуаций», – сказал он.

Первый вице-премьер-министр также подчеркнул, что ресурсов природного газа достаточно не только для прохождения зимнего максимума, но и на весь отопительный сезон.

Как сообщал УНИАН, 27 января в ходе селекторного совещания, посвященного вопросам готовности регионов к аномальным холодам, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сообщил, что Украина увеличила среднесуточное потребление импортного природного газа до 115-120 млн. кубометров.

1 февраля министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что Украина в январе т.г. увеличила потребление российского газа, но не вышла за годовой уровень потребления в размере 27 млрд. куб. м.

Он отметил, что у него нет никаких опасений относительно поставок газа из России как в Украину, так и европейским потребителям.

Также 1 февраля министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА спрогнозировал, что пик холодов в Украине будет наблюдаться до конца этой недели.

Он сообщил, что, по прогнозам Украинского гидрометеоцентра, в ближайшие дни в Украине морозы усилятся. Температура воздуха ночью будет от «минус» 23 до «минус» 28 градусов, на Прикарпатье – до 30 градусов мороза. Днем – 17-22 мороза.

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На 1 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение