Рынок нефти и газа-2011: количество M&A сделок выросло, стоимость - упала

В нефтегазовой отрасли в 2011 году были объявлены 1322 сделки слияния и поглощения, что более чем на 5% превышает показатель 2010 года. Это является подтверждением того, что нефтегазовая отрасль остается одной из наиболее устойчивых в мировом масштабе с точки зрения сделок слияния и поглощения. Такие выводы поданы в исследовании компании Ernst & Young.

Как отмечается в исследовании, совокупная стоимость сделок в отрасли за год составила 317 млрд долл. Снижение совокупной стоимости в 2011 году на 7% по сравнению с предыдущим годом (341 млрд долл. преимущественно связано с отсутствием крупных сделок. В 2010 году в нефтегазовой отрасли состоялось 76 сделок, превышающих по стоимости 1 млрд долл.; в 2011 году количество сделок снизилось до 71.

Как отметил Энди Броган, руководитель глобальной практики «Эрнст энд Янг» по оказанию консультационных услуг компаниям нефтегазовой отрасли, «рынок нефти и газа доказал, что он может приспособиться к более высокой степени неопределенности без особого ущерба для деловой активности. Ключевым вопросом в настоящее время является то, как он сможет справиться с волатильностью цен на сырьевые товары на фоне структурного сокращения возможностей по привлечению долгового финансирования в международном масштабе».

Наибольший уровень активности сохранялся в добывающем сегменте, на который пришлось 72% всего количества сделок. Самым активным рынком оставался регион Северной Америки, где было зарегистрировано 562 сделки (43%), при этом наивысшие темпы роста были отмечены в странах Европы и СНГ, что отражает возрождение интереса к данным регионам.

На сделки с участием компаний, занимающихся добычей сланцевого газа, пришлось 66 млрд долл. Это свидетельствует о том, что сланцевый газ из нетрадиционного источника энергии быстро превращается в новый традиционный источник. Значительная часть деловой активности пришлась на Северную Америку, однако первое место по ресурсам сланцевого газа в мире (19%) занимает Китай. Если удастся высвободить потенциал, заложенный в данной базе активов, структура нефтегазовой отрасли может претерпеть кардинальные изменения уже в ближайшем будущем.

В сегменте переработки и сбыта в 2011 году произошло незначительное снижение деловой активности, при этом совокупные стоимостные показатели были сопоставимы с уровнем 2010 года. Изменения в структуре собственности в сегменте переработки и розничной торговли на развитых рынках были по-прежнему связаны с продолжающимся переструктурированием портфельных инвестиций и перераспределением капитальных вложений ведущими компаниями отрасли.

«Деловая активность в сегменте переработки и сбыта сохранится, но она будет сосредоточена в большей степени в сфере хранения и транспортировки, нежели в сфере переработки», – считает Э.Броган.

Аналогично своим клиентам, компании, оказывающие нефтепромысловые услуги, испытывают глобализацию и консолидируются. Многие крупные игроки имеют высокую капитализацию и чутко реагируют на изменения конъюнктуры. Кроме того, финансовые компании остаются активными игроками на рынке. В результате в 2011 году деловая активность в данном сегменте повысилась.

Прогноз на 2012 год также положителен. Росту деловой активности будут способствовать компании, стремящиеся выйти на новые рынки, привлечь новых клиентов или освоить новые технологии.

«Мы ожидаем сохранения деловой активности в сфере сделок слияния и поглощения в 2012 году, однако на эту активность будет влиять общая экономическая нестабильность. Как всегда, высоким спросом у покупателей будут пользоваться первоклассные добывающие активы, а также высококачественные активы в сегменте транспортировки. Переработка и сбыт в наибольшей степени подвержены проблемам мировой экономики, в связи с чем для сделок в данном сегменте будет сложнее найти финансирование, а, следовательно, и сложнее их реализовать. Тем, кому, несмотря ни на что, это удастся, придется решать вопросы управления рисками, волатильностью и капиталом с учетом международных политических условий», - отметил Э.Броган.

Как подчеркивает Юрий Шибанов, менеджер отдела по сопровождению сделок «Эрнст энд Янг» в Украине, «при осуществлении M&A сделок, инвесторам следует обратить внимание не только на общеэкономические риски, но и учесть специфику нефтегазовой отрасли Украины. В процессе принятия решений инвестор может столкнуться со следующими проблемами: сложности с продлением лицензий, невыполнение нефтегазодобывающей компанией взятых на себя обязательств капитального характера (ввиду сложностей с финансированием или непредвиденных изменений при развитии проекта), несоответствие суммы капитальных затрат на разработку месторождений планируемым объемам добычи, зависимость от конкретного покупателя, влияние внешних и внутренних факторов на структуру и схему ценообразования, особенности госрегулирования отрасли.

Среди общих рисков и вопросов, выявляемых в результате комплексных финансовых, налоговых и юридических проверок (due diligence), можно выделить следующие:

· Значительный уровень операций со связанными сторонами, что приводит к искажению финансовой отчетности и, соответственно, параметров для оценки реальной стоимости бизнеса, а также к налоговым рискам, связанным с трансфертным ценообразованием;

· Низкое качество финансовой отчетности и сопутствующих аналитических данных для принятия управленческих решений. Данные отчетности компаний в большинстве случаев требуют дополнительных существенных корректировок;

· Наличие нескольких видов параллельного учета (официальная финансовая отчетность, управленческая отчетность и налоговая отчетность), которые зачастую не сопоставимы между собой, что вызывает вопросы в отношении их надежности;

· Наличие существенных операций по минимизации налогообложения, которые несут для инвестора риски пересчета налоговых обязательств и санкций со стороны налоговых органов после сделки».

По материалам Ernst & Young