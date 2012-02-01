«Интер РАО ЕЭС» рассматривает возможность поставок электроэнергии на юг Украины с МолдГРЭС

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обсуждает с украинской стороной возможность задействования мощностей Молдавской ГРЭС для экспортных поставок электроэнергии в южные и юго-западные регионы Украины в связи с дефицитом, вызванным аномально холодной погодой.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В сообщении подтверждается, что с 1 февраля «ИНТЕР РАО ЕЭС» поставляет электроэнергию в адрес ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) в рамках договора, заключенного сторонами 30 января.

По данным компании, основные условия договора согласованы сроком на один месяц. В настоящий момент «ИНТЕР РАО ЕЭС» имеет заявки на поставку электроэнергии с 1 по 5 февраля 2012 года в мощности в объёме 400-500 МВт.

Напомним, что правом проведения экспортных операций по сечению «ОЭС Украины – ОЭС Молдавии» с украинской стороны в настоящее время обладает ООО «ДТЭК. Пауэр Трейд».

Как сообщал УНИАН, энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго» в среду решила начать веерные отключения кабельных линий 6 кВ, которые питают потребителей центральной части Одессы. Решение вызвано резким снижением температуры воздуха до минус 10-16°С и резким ростом потребления электроэнергии.

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