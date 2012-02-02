Цена нефти изменилась разнонаправленно на данных из США

На мировых торгах в четверг, 2 февраля, цены на нефть изменяются разнонаправленно на фоне данных Минэнерго США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже понизилась на 0,04 доллара, или на 0,04% - до 97,57 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,33 доллара, или на 0,3%, - до 111,89 доллара за баррель.

В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 27 января, повысились на 4,2 миллиона баррелей, или на 1,2%, - до 338,9 миллиона баррелей.

Как отмечают эксперты, стоимость нефти находится сейчас в зависимости от превзошедшего прогнозы роста запасов нефти и снижения спроса на бензин, передает Bloomberg.