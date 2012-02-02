В Черниговской области вследствие ненастья обесточены 22 населенных пункта

В Черниговской области из-за сложных погодных условий обесточены 22 населенных пункта. Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Вследствие неблагоприятных погодных условий ночью произошло повреждение воздушных линий электроснабжения, обесточены 4 ЛЭП 10 кВ, 92 трансформаторные подстанции. Без электроснабжения остались жители 22 населенных пунктов на территории Борзнянского (1 населенный пункт), Семеновского (7 населенных пунктов) и Прилукского (14 населенных пунктов) районов.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться силами ПАО "Черниговоблэнерго".

Кроме того, вчера в с. Удайцы Прилукского района из-за низкой температуры воздуха произошел разрыв высоковольтного провода и обесточивание населенного пункта. Авария привела к выходу из строя автоматики котла автономного отопления Удайцевской специальной школы-интерната. Силами ЧП "Монтаж-наладка" проведены ремонтные работы и теплоснабжение помещений Удайцевской специальной школы-интерната было возобновлено в полном объеме. Работы по восстановлению электроснабжения с. Удайцы было проведено бригадой Прилукской РЭС. Температура воздуха в помещениях не выходила за пределы санитарных норм, занятия не прекращались.