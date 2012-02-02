Запорожская АЭС подключила энергоблок №6 к сети

В четверг, 2 февраля в 8 часов 02 минуты, 6-й энергоблок Запорожской АЭС мощностью 1000 МВт подключен к энергосети после устранения неисправности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом»

Согласно сообщению, в настоящее время блок нагружается в соответствии с графиком и до 13:00 будет выведен на номинальную мощность нагрузки. Выдача мощности с блока через общестанционное ОРУ перекоммутирована на другие высоковольтные ЛЭП.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2012 в 22 час. 47 мин. энергоблок № 6 был отключен от энергосети для устранения причин неплотности системы водяного охлаждения генератора. Разгерметизация произошла после обрыва магистральной ЛЭП «ЗАЭС-Южнодонбасская», вследствие падения опоры ЛЭП поврежденной собирателями металлолома. На ЗАЭС создана комиссия для расследования инцидента, которая установила, что после падения опоры вышел из строя генератор атомной электростанции, поскольку лопнул шланг, подающий водород для охлаждения генератора. В результате блок был отключен от сети.