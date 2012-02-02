Польша из-за морозов ограничила поставки газа промпотребителям

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG ограничила поставки газа крупнейшим его промышленным потребителям в стране из-за возросшего спроса на "голубое топливо", вызванного сильными морозами в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе PGNIG, отметив, что вводится ограничение по заявке оператора газотранспортных сетей компании Gaz-System.

Согласно сообщению, ограничение поставок необходимо "из-за прогнозируемого роста потребления газа, превышающего уровень 70 млн. кубометров в сутки и угрозы несбалансирования газотранспортной системы".

PGNIG отметил, что сейчас суточное потребление газа составляет около 65 млн. кубометров, заметив, что почти 70% этого объема Польша импортирует (из РФ - УНИАН).

Еще 7,5 млн. кубометров в сутки PGNIG добывает самостоятельно, а 15,5 млн. кубометров берет с газовых хранилищ.

По данным компании, на конец января в польских подземных хранилищах было около 1,7 млрд. кубометров газа, 0,56 млн. из которых являются обязательным запасом, который PGNIG может использовать только после разрешения министра экономики.

"В связи с прогнозируемыми очень низкими температурами PGNIG подала заявку в Gaz-System о необходимости немедленного использования обязательных запасов, что позволило бы увеличить поставки газа в систему (...) и покрыть быстро растущий спрос на газ", - отметила пресс-служба.

Введенные PGNIG с 30 января и 1 февраля ограничения коснулись крупнейшей польской нефтекомпании PKN Orlen, а также химических Zakładów Chemicznych Police и Zakładów Azotowych Puławy.

PGNIG не уточнила, насколько уменьшила поставки газа этим компаниям, заметив, что сокращение было с ними согласовано.

Как сообщал УНИАН, с прошлой пятницы в Польше началось резкое похолодание, которое, по данным синоптиков, продлится по крайней мере еще до половины февраля.