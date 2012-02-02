«Энергокомпания Украины» отказалась от планов экспорта электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, аннулировала лицензию НАК «Энергетическая компания Украины» на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг в Киеве.

Лицензия аннулирована по просьбе компании в связи с отказом от планов участия в экспортных поставках электроэнергии.

Напомним, соответствующая лицензия была выдана НАК «ЭКУ» в марте 2009 года. Компания планировала поставлять ежегодно до 6,8 млрд. кВт/ч электроэнергии. В частности, в планы компании входила организация экспортных поставок украинской электроэнергии в Венгрию.

Напомним, в январе НАК «ЭКУ» утратила статус мажоритарного акционера энергогенерирующей компании «Захидэнерго», в состав которой входит Бурштынская ТЭС, работающая в параллельном режиме со странами Восточной Европы (объединение ENTSO-E).

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года. В уставный фонд компании были переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» на сегодняшний день принадлежат пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО “Днепроэнерго” (25% уставного фонда), “Донбассэнерго” (85,77%), “Захидэнерго” (25%), ЭК “Центрэнерго” (78,29%), "Киевэнерго" (25%).

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