Янукович завтра осуществит рабочий визит в ФРГ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 3-4 февраля осуществит рабочий визит в Федеративную Республику Германия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 48-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН отметил, что в ходе визита Президент Украины планирует выступить во время тематической дискуссии «Энергетика, ресурсы и окружающая среда: новые парадигмы безопасности?», которая состоится в рамках конференции.

Программа визита также предусматривает ряд двусторонних встреч.

Мюнхенская конференция является известным представительским форумом, который ежегодно собирает глав государств и руководителей правительств, парламентариев, известных политиков, ученых и экспертов для обсуждения неотложных международных проблем в военно-политической сфере и сфере безопасности.

Среди тем нынешней конференции - укрепление энергобезопасности, преодоление мирового финансово-экономического кризиса.

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