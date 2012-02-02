В Украине с 31 января ежедневно на 2% растет потребление электроэнергии
Потребители Украины с начала текущей недели в среднем на 2% ежедневно увеличивают потребление электроэнергии.
Это следует из аналитической информации о работе Объединенной энергосистемы Украины, размещенной на сайте ГП «Энергорынок».
Так во вторник, 31 января, энергопотребление в стране выросло на 1,7% – до 666,41 млн. кВт/ч, по сравнению с понедельником, в среду, 1 февраля, – на 2,4%, до 682,983 млн. кВт/ч, по сравнению со вторником.
Ежедневное потребление по сравнению с зафиксированными показателями прошлой недели (23 - 29 января) выросло в среднем на 10%.
Напомним, на 3 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает Украинский гидрометеоцентр МЧС Украины, 3 февраля на территории Украины сохранится очень холодная погода с температурой ночью 25-30° мороза, в северных и западных областях местами 32°, днем 16-21° мороза.
В южной части и в Закарпатье ночью ожидается 20-25°, днем 8-13° мороза. На Южном побережье Крыма ночью 6-9° мороза, днем около 0°. Без осадков, только днем на Правобережье местами пройдет небольшой снег.
На дорогах гололедица.
Ветер будет преобладать северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, днем на юге местами порывы 15-20 м/с.
3 февраля в горах Крыма существует опасность схода снежных лавин.
В г. Киеве и столичной области сохранится очень холодная погода. В Киевской области ночью 25-30° мороза, местами 32°, днем 16-21° мороза. В Киеве ночью 25-27°, днем 17-19° мороза. Без осадков, только во второй половине дня возможен небольшой снег.
На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.