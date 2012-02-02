Украина ежедневно увеличивает потребление электроэнергии на 2%

Потребители Украины с начала текущей недели в среднем на 2% ежедневно увеличивают потребление электроэнергии.

Это следует из аналитической информации о работе Объединенной энергосистемы Украины, размещенной на сайте ГП «Энергорынок».

Так во вторник, 31 января, энергопотребление в стране выросло на 1,7% – до 666,41 млн. кВт/ч, по сравнению с понедельником, в среду, 1 февраля, – на 2,4%, до 682,983 млн. кВт/ч, по сравнению со вторником.

Ежедневное потребление по сравнению с зафиксированными показателями прошлой недели (23-29 января) выросло в среднем на 10%.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в Украине морозы усилятся. Температура воздуха ночью составит от -23 до -28 градусов, на Прикарпатье – до -30. Днем – 17-22 мороза.

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