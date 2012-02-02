Рост потребления газа Украина компенсирует исключительно за счет своих ПХГ, заявляет Нафтогаз

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В компании подчеркивают, что объемы транзита природного газа через территорию Украины и отбор импортированного природного газа находятся на уровне, определенном контрактом с ОАО «Газпром».

НАК гарантирует выполнение графиков поставок природного газа в страны Европы и потребителям внутри страны.

Напомним, заместитель председателя правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина отбирает газ на уровне годового объема в 60 млрд. куб. м.

А.МЕДВЕДЕВ также выразил недоумение по поводу сообщений о якобы происходящих значительных сокращениях поставок российского природного газа в Европу.

«В условиях суровой зимы в России и Европе наша компания максимально нарастила поставки газа не только в европейские страны, но и в страны СНГ – в частности, в Белоруссию и в Украину, и одновременно увеличила подъем «голубого топлива» из подземных хранилищ. Например, в европейских подземных хранилищах отбор нашего газа в течение последней недели увеличен почти в 4 раза», - заявил он.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, в переводе на годовые объемы уровень поставок сегодня равнозначен 180 млрд. куб. м, тогда как в 2011 году в Европу было экспортировано 150 млрд. куб. м газа.

«Кроме того, сидя на транзитных трубах, Украина отбирает сейчас газ на уровне годового объема в 60 млрд. кубометров, что значительно больше контрактных объемов», – сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ также отметил, что весьма показательно, что в эти морозные дни куда-то исчезли голоса апологетов спотового рынка и провозвестников глобального потепления.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сообщил, что Украина по результатам января вышла на годовой график потребления российского газа в объеме 27 млрд. куб. м. Он добавил, что Киев начал потреблять больше топлива в связи с аномальными холодами, но это компенсируется за счет газа из подземных хранилищ. Ю.БОЙКО отметил, что Киев, несмотря на снижение потребления российского топлива, в полном объеме выполняет поставки газа в Европу.

Как сообщал ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, Украина намерена в январе-феврале импортировать 4,6 млрд. куб. м. газа. В частности, в январе Украина планировала импортировать 2,1 млрд. куб. м., а в феврале – 2,5 млрд. куб. м. Кроме того, в январе Украина планировала отобрать из подземных хранилищ газа (ПХГ) 3 млрд. куб. м газа, а в феврале – 2,5 млрд. куб. м. газа. По его словам, в зависимости от погодных условий, импорт может увеличиться в январе до 2,5 млрд. куб. м., а в феврале – до 2,8 млрд. куб. м.

Украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд. куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд. куб. м. Контракт содержит условие "бери или плати" для 80% годового объема закупки газа, что в 2012 году составляет 41,6 млрд. куб. м.

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