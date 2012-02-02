"Газпром" с февраля ограничил поставки газа в Польшу на 7%, заявляет PGNIG

Варшава. Российский "Газпром" с февраля сократил поставки природного газа в Польшу. Об этом УНИАН сегодня сообщила пресс-служба польской государственной компании PGNIG.

"За последние сутки поставщик ООО "Газпром экспорт" не подтвердил заявки PGNIG, и наступило уменьшение поставок с этого направления на около 7%", - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКА рассказала корреспонденту УНИАН в Польше, что "Газпром" не предупредил о планируемом сокращении поставок газа и пока не ответил на официальное письмо польской компании с просьбой прояснить ситуацию.

Собеседник агентства сказала, что сокращение поставок коснулось поставляемого в Польшу газа через Ямальский газопровод, который проходит через Беларусь, а объемы поставок российского газа через Украину не изменились.

Й.ЗАКШЕВСКА сообщила, что сейчас из-за сильных морозов суточное потребление газа в Польше выросло до 65-68 млн. кубометров, заметив, что PGNIG последний раз ограничивала поставки топлива промышленным потребителям в конце января 2010 года, когда не могла договориться о дополнительных поставках российского газа.

По ее словам, тогда среднесуточное потребление составляло 55-56 млн. кубометров газа.

Пресс-служба PGNIG сообщает, что сегодня поставки импортируемого топлива сократились до 40,8 млн. кубометров в сутки с 42 млн. кубометров, о которых компания сообщала ранее, а внутренняя добыча с 7,5 до 7,2 млн. кубометров. Остальные объемы Польша берет из газовых хранилищ, в которых накоплено около 1,2 млрд. кубометров газа.

Й.ЗАКШЕВСКА отметила, что не весь импортируемый в Польшу газ поставляется из РФ, но не смогла уточнить точные объемы российских поставок.

Как сообщал УНИАН,компания PGNIG с 30 января и 1 февраля ограничила поставки газа крупнейшим промышленным потребителям в Польше, объяснив это решение угрозой несбалансирования газотранспортной системы из-за возросшего потребления газа в условиях сильных морозов.

PGNIG сообщала, что суточное потребление может увеличиться до более 70 млн. кубометров газа.

Справка УНИАН. Польша ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа, 70% которого импортирует, главным образом, из Российской федерации. Около 60% российского газа польская PGNIG получает через Украину, а 40% - через Беларусь.

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