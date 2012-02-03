Сильные статданные из США подняли цены на нефть

На мировых торгах в пятницу, 3 февраля, цены на нефть растут на фоне сильных статданных из США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,14 доллара, или на 0,15% - до 96,5 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,3 доллара, или на 0,27%, - до 112,37 доллара за баррель.

В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 января, сократилось на 12 тысяч - до 367 тысяч. Опубликованные данные оказались заметно лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших сокращение числа заявок лишь до 375 тысяч.

В пятницу Бюро статистики Министерства труда США опубликует данные по безработице в стране за январь текущего года. Согласно прогнозам экспертов, уровень безработицы в отчетном месяце сохранился на отметке 8,5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 150 тысяч после роста на 200 тысяч месяцем ранее.

Как отмечают эксперты, инвесторы обратят внимание на данные по безработице, которые являются ключевым индикатором для экономической активности и, как следствие, для спроса на энергоресурсы, передает Bloomberg.