Азаров: Украина за трое суток потребила 1 млрд. куб. м газа

В связи с аномальными морозами Украина за трое суток потребила 1 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам по время посещения Центра ядерной медицины.

«Одного газа мы за трое суток сожгли миллиард», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что таких аномальных холодов по всей территории Украины уже не было давно.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что энергосистема Украины потребляла позавчера 31 тыс. МВт в сутки. «Такого не было у нас еще, не было такого колоссального потребления», - отметил премьер-министр.

Напомним, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Это сообщение НАК прозвучало на фоне заявления гендиректора «Газпром экспорта» Александра Медведева по поводу сокращения экспорта российского газа в Европу (о 7%-ном снижении поставок заявила Польша, Италия получает на 20% меньше заявленного, Австрия и Словакия - на 30%): «Сидя на транзитных трубах, Украина отбирает сейчас газ... значительно больше контрактных объемов»...

Как сообщал УНИАН, 1 февраля первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что в течение последних суток из подземных хранилищ газа (ПХГ) было поднято 138,5 млн. куб. м газа. Импортные поступления для Украины составили 128 млн. куб. м. Всего за сутки было использовано 325 млн. куб. м.