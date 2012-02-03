В Донецке на шахте имени Калинина продолжается тушение пожара. Также с помощью «Кобры»

В Донецке на шахте им. Калинина государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания» бойцы военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) продолжают борьбу с возгоранием, возникшем вчера на выемочном участке второй восточной лавы пласта Н10 на горизонте 1,2 тыс. метров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Донецком объединенном теркоме Александра КОШПАРМАКА.

По его словам, сейчас бойцы ВГСЧ заливают водой аварийный участок сразу с двух сторон: со стороны штрека и лавы. Открытых источников огня нет, но работы по тушению осложнены геологическим нарушением в лаве.

«Деревянные клети, поддерживающие кровлю в работоспособном состоянии, выгорели, в лаве существует угроза обрушений участков кровли, что усложняет горноспасателям доступ к очагам возгорания», - объяснил А.КОШПАРМАК.

Он отметил, что с целью полной ликвидации аварии принято решение использовать специализированную систему пожаротушения «Кобра». В шахту уже опустили две установки, которые горными выработками доставляют к месту возгорания. Установки «Кобра» позволят под высоким давлением нагнетать в выработанное пространство водную струю и точечно локализовать возможные очаги возгорания.

На предприятии работает штаб по ликвидации аварии, о причинах возгорания пока говорить рано, а полностью обследовать лаву для выяснения причин будет возможно только после полной ликвидации внештатной ситуации, отметил профсоюзный лидер.

Он напомнил, что вчера, 2 февраля, в 17.25 на выемочном участке второй восточной лавы пласта Н10 горизонта 1200 метров шахты им. Калинина ГП «ДУЭК» произошло возгорание деревянных клетей в районе секции механизированной крепи 2КД-90. В момент возгорания в шахте работали 73 человека, в том числе на аварийном участке 22 горняка.

Все шахтеры были выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена.