Украина за трое суток потребила 1 млрд. куб. м газа, сообщил Азаров

В связи с аномальными морозами Украина за трое суток потребила 1 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам по время посещения Центра ядерной медицины.

«Одного газа мы за трое суток сожгли миллиард», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что таких аномальных холодов по всей территории Украины уже не было давно.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что энергосистема Украины потребляла позавчера 31 тыс. МВт в сутки. «Такого не было у нас еще, не было такого колоссального потребления», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что в течение последних суток из подземных хранилищ газа (ПХГ) было поднято 138,5 млн. куб. м газа. Импортные поступления для Украины составили 128 млн. куб. м. Всего за сутки было использовано 325 млн. куб. м.