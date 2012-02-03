Бойко: ЕС получает меньше газа из-за сокращения поставок «Газпромом»

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявляет, что европейские страны получают меньше природного газа, поскольку российский «Газпром» снизил его поставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, «основная проблема в том, что есть существенное похолодание в России и существенно снизился заход в страну (природного газа в Украину – УНИАН)». При этом он добавил, что при техническом соглашении в 490 млн. куб. м газа в сутки сейчас поставки газа в Украину идут на уровне 415 млн. куб. м газа в сутки.

«Мы отбираем газ строго в соответствии с контрактом, но из-за того, что не доходит газ из России, то естественно, он не доходит и в Европу», - добавил министр.

Напомним, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Это сообщение НАК прозвучало на фоне заявления гендиректора «Газпром экспорта» Александра МЕДВЕДЕВА по поводу сокращения экспорта российского газа в Европу (о 7%-ном снижении поставок заявила Польша, Италия получает на 20% меньше заявленного, Австрия и Словакия - на 30%): «Сидя на транзитных трубах, Украина отбирает сейчас газ... значительно больше контрактных объемов».

3 февраля премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что в связи с аномальными морозами Украина за трое суток потребила 1 млрд. куб. м газа.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что энергосистема Украины потребляла позавчера 31 тыс. МВт в сутки. «Такого не было у нас еще, не было такого колоссального потребления», - отметил премьер-министр.