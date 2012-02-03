Евросоюз сократил производство биодизеля и существенно увеличил его импорт

Прошлый год стал переломным для производства биодизеля в Европе, пишет Химпром. Если в течение последних пяти лет его производство постоянно росло, то в прошлом уменьшилось сразу на 6,3% - до 9 млн. тонн.

Одновременно ЕС увеличил закупки уже готового топлива на 30% - в 2011 году в страны ЕС было импортировано 2,6 миллиона тонн биодизеля.

Для производства биодизельного горючего в Евросоюзе в прошлом году были использованы 5,5-5,6 млн. т рапсового масла, 0,9 млн. т соевого масла, 0,4-0,5 млн. т других масел и жиров и 0,8 использованных масел и жиров.

Снижение собственного производства в ЕС эксперты связывают с тем, что в других странах начало расти производство этого топлива не из рапса, как это происходит в ЕС, а из более дешевого сырья. В результате, импорт биодизеля в 2011 году возрос на 30% до рекордных 2,6 млн. т.

В наибольшей мере увеличились поставки соевого метилового эфира из Аргентины и пальмового метилового эфира из Индонезии. Кроме того, на объемы производства повлияла налоговая политика в странах Евросоюза. В частности, льготы на производство биотоплива уменьшились до 0,1 миллиона тонн. Этот объем почти полностью представлен очищенным рапсовым маслом в Германии. В 2007 году, например, данный показатель составил 0,8 миллиона тонн.