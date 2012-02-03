«Газпром» заявляет, что Черногория присоединится к «Южному потоку»

Москва. Черногория присоединится к проекту «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома», по итогам переговоров руководителя департамента по управлению проектами ОАО «Газпром» Леонида ЧУГУНОВА с председателем правительства Черногории Игорем ЛУКШИЧЕМ.

«Стороны обсудили технические возможности и перспективы присоединения Черногории к проекту «Южный поток», об интересе участия в котором она заявила в конце прошлого года. Принято решение разработать технико-экономическое обоснование строительства газопровода-отвода в Черногорию в рамках проекта «Южный поток», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

30 декабря 2011 года председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН дал поручение «Газпрому»ускорить начало реализации проекта «Южный поток», приступив к его строительству уже в 2012 году.

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