Украина в январе увеличила производство электроэнергии до 18,4 млрд. кВт/ч

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе 2012 года увеличилось на 0,4%, или 74 млн. кВт/ч, по сравнению с январем 2011 года – до 18,446 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. Согласно сообщению, в прошлом месяце тепловые электростанции (ТЭС и крупные ТЭЦ) увеличили выработку электроэнергии на 8,1%, или 638 млн. кВт/ч, – до 8,49 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – сократили на 0,9%, или 73 млн. кВт/ч, – до 8,356 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – сократили на 1,2%, или 11 млн. кВт/ч, – до 895 млн. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе сократили выработку электроэнергии на 40,4%, или 479 млн. кВт/ч, – до 706 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии на 3,25%, или на 6,296 млрд. кВт/ч, - до 200,19 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2011 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в 2011 году увеличилось на 3,2%, или на 5,994 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 193,894 млрд. кВт/ч.

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