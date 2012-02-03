Энергосбережение должно стать национальной задачей для Украины - Тигипко

Положительный опыт внедрения энергосберегающих программ на уровне отдельных регионов необходимо активно распространять по всей Украине.

Как сообщает пресс-служба, об этом вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил сегодня во время посещения индивидуального теплового пункта в одном из домов Киева.

«Украина имеет большие резервы энергосбережения, о чем свидетельствует опыт Черкасс, Винницы, Славутича, Киева, где местные власти начали соответствующие программы. Энергосбережение должно стать национальной задачей для Украины. Оно не только обеспечит уменьшение зависимости Украины от дорогого российского газа, но и позволит защитить украинцев от последствий подорожания энергоресурсов», - отметил вице-премьер-министр.

Знакомясь с работой теплопункта, С.ТИГИПКО подчеркнул, что он обеспечивает экономию до 30% тепла, потребляемого жителями дома. «Соответственно уменьшаются и коммунальные платежи», - говорит политик.

Вице-премьер также подчеркнул, что необходимо стимулировать население к энергосбережению и только потом говорить о поднятии тарифов на тепло. «В странах Восточной Европы государства кредитовали население и местные общины для установки энергосберегающего оборудования и утепления домов, что в результате значительно сократило потребление того же газа, и семьи не почувствовали повышения тарифов», - отметил С.ТИГИПКО.