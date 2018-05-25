"Газовое мифотворчество" - пора внести ясность

Переговоры с Россией о пересмотре газовых контрактов продолжаются фактически с момента инаугурации нынешнего Президента, то есть, без малого два года. Единственным ощутимым результатом данного процесса стали Харьковские соглашения, благодаря которым Украина получила скидку в 100 долл. на 1 тыс. кубометров. Кроме этого «диалог» сторон еще породил набор устойчивых стереотипов, которые даже можно назвать общенациональными «энергетическими идеями». Среди них следующие утверждения: Украина ни под каким видом не должна отдавать России свою газотранспортную систему, Европа должна нас поддержать в газовом споре с РФ, Украине необходимо реформировать «Нафтогаз» и наращивать собственную добычу газа, включая сланцевый. Позиции, декларируемые госчиновниками, не вызывают отторжения даже у тех, кто к нынешней власти относится негативно. Такое единство власти и народа привело к тому, что многообразие точек зрения на решение украинских энергетических проблем часто остается без должного внимания. А ведь некоторые из «нетрадиционных» подходов могут озадачить даже того, кто внимательно следит за ситуацией, а главное - подорвать веру в непреложность вышеперечисленных условий достижения энергонезависимости страны.

Сланцевый газ или атомная энергетика - фантазии или реальность

Украина может стать одной из ведущих газодобывающих стран Европы - одна из идей, возникших на волне переговорного процесса с «Газпромом». В декабре 2011 года Кабинет министров Украины утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа. Разработкой этих месторождений планирует заняться гигант мирового энергорынка - компания Shell. То есть, перспектива в обозримом будущем развернуть в Украине добычу сланцевого газа как бы уже ни у кого не вызывают сомнений. И это, несмотря на то, что его запасы оцениваются то в 3 триллиона кубометров, то в целых 30 триллионов, а технология добычи настолько сложна технически и сомнительна в плане экологии, что до сих пор не ясно, а стоит ли этим в принципе заниматься. Но для украинской власти важнее, что появился дополнительный козырь в переговорах с Москвой – мол, не сделаете скидку, получите мощного конкурента на газовом рынке. Тот факт, что в «Газпроме» вряд ли найдется хоть один здравомыслящий человек, который воспримет эти угрозы всерьез, никого особенно не волнует.

Размышления о сланцевом газе очень удачная тема для внутриукраинского использования, особенно если при этом идет ссылка на Польшу, которая занялась вопросом добычи сланцевого газа намного раньше Украины. Интересно, что по этому поводу думают сами поляки.

Первый секретарь экономического отдела Посольства РП в Украине Аркадьюш Сарна отмечает, что Польша только через 2 года надеется получить точные данные относительно объемов месторождений сланцевого газа на своей территории. «Мы уделяем очень серьезное внимание этому источнику, но сланцевый газ не является критическим энергоносителем для обеспечения энергетической безопасности Польши. Для энергетического баланса страны природный газ, в принципе, не имеет такого значения, как для Украины, так как мы потребляем всего 14 млрд. куб. м газа в год. Для нас важным энергоносителем остается уголь. Кроме того, Польша не думает о закрытии атомных электростанций, как Германия. Напротив, мы развиваем ядерную программу, планируем строительство новой АЭС, которая станет более конкретным дополнительным источником энергии в энергобалансе страны, чем сланцевый газ», - пояснил А.Сарна.

При этом он подчеркнул, что разработка месторождений сланцевого газа, требует еще очень значительных усилий и времени. «Сланцевый газ сегодня является только одним из новых перспективных вариантов развития польской энергетики. Будущее покажет, насколько сланцевый газ станет важным источником энергии в энергобалансе страны», - сказал А.Сарна.

Украинские эксперты также неоднократно заявляли о том, что сланцевый газ даже в лучшем случае остается очень отдаленной перспективой и никакого влияния на решения «Газпрома» иметь не может в принципе.

То же самое можно сказать и о планах строительства в Украине терминала по приему сжиженного газа. Азербайджан так и не подписал с Украиной соглашение о создании СП в этой сфере. Но можете не сомневаться, что нам еще долго будут рассказывать о том, что Украина уже в ближайшие годы начнет ежегодно импортировать чуть ли не 5 миллиардов сжиженного газа из Азербайджана. Тогда как о потенциале атомных электростанций в качестве альтернативы российским углеводородам у нас будут молчать исключительно в угоду общественному мнению, негативно настроенному по отношению к развитию этого вида энергетики. Никто даже не пытается донести мысль о том, что добыча сланцевого газа чревата не менее серьезными экологическими катаклизмами, чем гипотетическая авария на АЭС.

«Газпрома» бояться - скидок не видать

Не менее стойким стереотипом, чем сжиженно-сланцевые прожекты стала идея о недопущении «Газпрома» к управлению украинскими энергетическими активами, в первую очередь, газотранспортной системой. С одной стороны, очень трудно не согласиться с тем, что передача российскому монополисту стратегически важных объектов станет концом не только экономической, но и политической независимости страны, но с другой стороны возникает вопрос, а кто сегодня контролирует эти объекты? Ведь украинские финансово-промышленные группы, интегрированные в наше политическое руководство, традиционно зарабатывали миллиарды на транспортировке и продаже российского газа внутри страны. И кто для украинца хуже - родной олигарх, присосавшийся к госбюджету, или «Газпром», который открыто говорит, что хочет на нас заработать. Дело даже не в этом. Из Кабмина нам постоянно заявляют, что «Газпром» использует политику двойных стандартов, безбожно обирая Украину и во всем угождая европейцам. При этом имеется в виду, что Европа фактически предала Украину, оставив ее в одиночестве бороться с российским монополистом.

Вот что думает по этому поводу эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук. «Газпром» уже давно интегрирован в европейский бизнес и развивает там свои проекты. В Германии, Финляндии, Италии, Румынии, Болгарии, повсюду есть компании, которые я бы мог сравнить с «РосУкрЭнерго», во всех этих компаниях «Газпром» получает прибыль. Поэтому ему выгодно договариваться с европейскими странами, идти им на уступки, потому что они открыли для него свой рынок. И тут возникает вопрос, чем Украина отличается от этих стран? Когда нам говорят, что Украина должна очень осторожно подходить к созданию газотранспортного консорциума с «Газпромом», потому что это очень скользкий вопрос, то это похоже на навязывание двойных стандартов. Если мы равняемся на Европейский Союз, то создание совместного предприятия с «Газпромом» выглядит вполне по-европейски», - считает эксперт.

Он особо подчеркнул, что в ЕС «Газпром» владеет не только газовыми хранилищами и газопроводами, но и заходит в очень перспективные отрасли, такие как электрогенерирующие компании. «При этом нужно понимать, что европейская энергетика все больше переходит на природный газ как основной энергоноситель. Та же Германия после закрытия своих АЭС будет переводить электрогенерирующие мощности на газ», - подчеркнул Ю.Ковальчук.

Вывод лежит на поверхности: украинские переговорщики боятся не столько «Газпрома», с которым они прекрасно умеют создавать теневые бизнес-схемы по типу «РосУкрЭнерго», сколько опасаются, что в процессе создания СП по управлению ГТС российский монополист их просто переиграет, лишив возможности и в дальнейшем зарабатывать на отечественных потребителях российского газа. А все разговоры о том, что «Газпром» не хочет видеть среди партнеров по управлению ГТС европейские компании или требует слишком многого, это от лукавого - договариваться нужно уметь.

Слово без дела

В заключение рассмотрим еще один посыл украинской власти, призванный показать гражданам, что руководство страны готово к решительным действиям по отстаиванию национальных интересов. Пытаясь найти хоть какие-то рычаги давления на Москву, правительство заявило, что в 2012 году намерено закупить у «Газпома» только 27 млрд. кубометров газа (в 2011 году мы экспортировали около 40 млрд. куб. м). Даже несмотря на то, что с момента понижения температуры на территории Украины до -30 градусов отбор российского газа резко увеличился и в годовом выражении вышел на уровень 60 млрд. кубометров, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко настаивает на цифре 27 миллиардов кубов в текущем году.

В этой связи стоит процитировать вполне лояльного к власти президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Украины Анатолия Кинаха. «Основные наши риски в вопросе обеспечения энергетической безопасности страны - внутренние риски. Я хочу привести один пример. В сентябре 2011 года Президент Украины издал распоряжение о мероприятиях по повышению энергоэффективности и энергосбережения с целью снижения негативного воздействия на экономику страны высоких цен на природный газ. Сегодня у нас 2012 год, а ни одного пункта этого распоряжения не то, что не выполнено, к их выполнению даже не приступали. Это меня беспокоит даже больше, чем энергетическая политика Российской Федерации», - сказал А.Кинах.

В дополнение к словам экс-премьера можно привести интересный фоторепортаж одного из пользователей Facebook. На фотографиях, сделанных на промерзших киевских улицах инфракрасной камерой, прекрасно видно, насколько «высока» энергоэффективность украинского ЖКХ даже в столице. Люки и трубы теплотрасс, окна и стены домов светятся ярко красным цветом на фоне сине-голубого фона природы, демонстрируя фантастическую теплоотдачу и полное отсутствие теплоизоляции. О какой экономии энергоносителей может идти речь в этой ситуации - непонятно.

Антон Лосев (УНИАН)