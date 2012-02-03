ЕС выделит Госэнергоэффективности 2,8 млн. евро технической помощи

Европейский Союз выделит Государственному агентству по энергоэффективности и энергосбережению Украины 2,8 млн. евро на проект технической поддержки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС в Украине, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, целью этого проекта является укрепление возможностей Госэнергоэффективности для стимулирования сотрудничества в отрасли энергетического сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности с целью надлежащего выполнения условий использования траншей Программы поддержки государственной политики, направляемых на развитие сферы энергоэффективности. Всего в рамках программы «Поддержка выполнения Энергетической стратегии Украины в отрасли энергоэффективности и возобновляемых источников энергии» Украине выделено ЕС 63 млн. евро.

Проект технической помощи Госэнергоэффективности рассчитан на 3 года и может быть продлен при необходимости. Проект выполняется Консорциумом во главе с компанией Human Dynamics (Австрия).

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