Европейские потребители газа просят о поставках сверхконтрактных объемов - "Газпром"

Жалобы европейских потребителей на недопоставки газа связаны с тем, что они просят поставить сверхконтрактные объемы, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей КОМЛЕВ в кулуарах "Форума Россия 2012".

"Они просят больше, чем мы обязаны им поставлять", - сказал он, отвечая на вопрос, с чем связаны жалобы европейских потребителей на недопоставки газа, передает РИА «Новости».

С.КОМЛЕВ пояснил, что существует согласованное контрактное количество, которое определено на сутки и на месяц, и это максимальный объем. "Все, что выше, это хотелки", - отметил он.

При этом С.КОМЛЕВ подчеркнул, что "Газпром"работает идеально в текущих погодных условиях.

"Мы не обязаны поставлять газ (дополнительно)", - добавил он.

Ранее ряд европейских стран заявили, что недополучают оговоренные контрактами объемы российского газа. В частности, итальянский оператор газотранспортной сети Snam Rete Gas 2 февраля сообщил, что Россия поставит в Италию только 87 миллионов кубометров газа по сравнению с требуемыми 109 миллионами кубометров.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что суточный объем поставок "Газпрома" в Европу соответствует 180 миллиардам кубометров газа в год; в связи с суровой зимой компания максимально нарастила поставки. А.МЕДВЕДЕВ выразил недоумение по поводу сообщений о якобы значительных сокращениях поставок российского газа в Европу.

При этом он заявил, что Украина в связи с холодами потребляет газа значительно больше, чем предусмотрено контрактом: примерно на уровне годового объема в 60 миллиардов кубометров. В ответ "Нафтогаз Украины" заявил, что объем отбора российского газа не превышает контрактного уровня. Киев в очередной раз заверил, что гарантирует транзит газа в Европу в полном объеме.

Сегодня, 3 февраля, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что европейские страны получают меньше природного газа, поскольку российский «Газпром» сократил его поставки.

По словам Ю.БОЙКО, «основная проблема в том, что есть существенное похолодание в России, и существенно снизился заход в страну (природного газа в Украину – УНИАН)». При этом он добавил, что при техническом соглашении в 490 млн. куб. м газа в сутки сейчас поставки газа в Украину идут на уровне 415 млн. куб. м газа в сутки.

«Мы отбираем газ строго в соответствии с контрактом, но из-за того, что не доходит газ из России, то, естественно, он не доходит и в Европу», - добавил министр.

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