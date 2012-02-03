Землянский: Россия за счет Украины пытается компенсировать недостаток газа для Европы

Россия за счет Украины пытается компенсировать недостаток газа для потребителей Европы.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Он также отметил, что попытка России развязать третью газовую войну оказалась «довольно плохо подготовленной».

«Если в 2009 году Европа свято уверовала в то, что Украина явилась главной причиной остановки транзита газа, то в 2012 году - держит руку на пульсе событий. По заявлению пресс-секретаря Еврокомиссии Марлене ХОЛЬЦНЕР, сокращение поставок российского газа происходит из-за холодной зимы в России, которая сама сейчас нуждается в большем объеме газа. А представитель «Газпром экспорта» считает, что завышенные запросы Европы на поставки российского газа – не больше, чем сверхконтрактные хотелки», - отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Украина в этой ситуации, подчеркнул эксперт, сама испытывает недостаток в поставках российского газа, который также поставляется по заявкам.

«С начала февраля «Нафтогаз» запрашивал 150-160 млн. кубометров в сутки, удовлетворялись же эти заявки только на 20%. Так, 2 февраля "Газпром" поставил 410 млн. кубометров газа, из которых 385 млн. предназначались Европе. Недостающие 100 млн. кубов Украина компенсировала за счет хранилищ, но тогда зачем было обвинять нас в сверхконтрактных объемах потребления? Ответ прост – чтобы оправдать недостаток ресурса, который был направлен на внутренние нужды потребителей в РФ», - заявил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

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При этом он подчеркнул, что в случае необходимости, Украина сможет компенсировать европейским потребителям недопоставленные Россией объемы газа.

«Исходя из объемов газа, находящихся в хранилищах, Украина может совершенно спокойно предложить Европе компенсировать недостающие объемы российского газа. Тогда Евросоюзу впоследствии будет очень сложно соглашаться на продолжение строительства обходных Северного и Южного потоков, поскольку в следующую аномально холодную зиму спасительных украинских хранилищ газа просто не окажется в системе обеспечения Европы российским газом», - отметил эксперт.

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