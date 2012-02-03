Украина пока не возобновляла экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдову

Украина в пятницу, 3 февраля, не возобновила экспортные поставки электроэнергии в Беларусь, как это анонсировалось ранее.

Об этом УНИАН сообщили в компании "Укрэнерго". Поставки электроэнергии в Молдову также не возобновлялись.

«Перетоков по данным направлениям сегодня нет. Энергосистема продолжает испытывать дефицит электроэнергии, и в ближайшую неделю экспорт вряд ли возобновится», - пояснил собеседник агентства.

Корреспондент УНИАН в РБ также передает, что, по данным на сегодняшний день, время возобновления поставок украинской электроэнергии еще не было названо «Белэнерго» (ранее со ссылкой на «Белэнерго» сообщалось, что поставки могут возобновиться 3 февраля - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, ГПВД «Укринтерэнерго» и ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) согласно приказу Минэнергоугля от 30 января приостановили экспорт электроэнергии в Беларусь с 1 февраля в связи с ростом потребления внутри страны на фоне аномально низких температур и ряда форс-мажорных обстоятельств. Также во исполнение это приказа с 1 февраля ООО «ДТЭК Пауэр Треэйд» прекратила экспортные поставки в Молдову.

В 2012 году Беларусь планировала импортировать из Украины до 3,5 млрд. кВт/ч электроэнергии, в том числе на условиях гарантированной поставки 1,5 млрд. кВт/ч.

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