"Газпром" сократил поставки газа в Австрию на треть

Варшава . ОАО "Газпром" из-за сильных морозов в России на треть сократило поставки газа в Австрию.

Об этом сказано в опубликованном в четверг, 2 февраля, сообщении крупнейшей нефтегазовой австрийской компании OMV Group, которым располагает УНИАН.

"Суровая зима в России с температурами до минус 35 градусов привела к ограничениям газовых поставок с РФ. Это также имело последствия для поставок газа в Европу. Сейчас поставки газа через станцию Baumgarten на юге Австрии снизились на 30%", - отметила пресс-служба.

Компания сообщила, что "Газпром-Экспорт" предупредил OMV Group и входящую в нее EconGas о планируемых сокращениях поставок газа, не уточнив, когда это наступило и как долго будут действовать ограничения.

Пресс-служба отметила, что недопоставки газа компенсируются за счет большего отбора "голубого топлива" из газовых хранилищ, в которы накоплено 2,4 млрд. кубометров газа.

"Это значит, что они (OMV и дочерние компании) смогут обеспечить газовые поставки в Австрии даже в нынешних погодных условиях", - говорится в сообщении.

Компания также заметила, что 8,4-миллионая Австрия ежегодно потребляет около 9 миллиардов кубометров газа, 47% из которых страна покупает в России, а 38% - в Норвегии.

Остальные 15% страна покрывает за счет внутренней добычи.

Пресс-служба также сообщила, что компания EconGas работает через свои дочерние компании в Германии, Италии и Венгрии, не уточнив, сколько газа она продает на этих рынках.

Как сообщал УНИАН, вчера польская PGNIG сообщила о сокращении с февраля газовых поставок из России на 7%, заметив, что российский "Газпром" не предупредил о такой мере и не объяснил причину этого решения.

PGNIG, получающая 60% российского газа через украинскую газотранспортную систему, отметила, что сокращение коснулось поставок, которые Польша получает через проходящий по территории Беларуси Ямальский газопровод.

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