"Газпром" в полном объеме возобновил поставки газа в Польшу
Варшава. Компания "Газпром" сегодня в полном объеме возобновила поставки газа в Польшу, ограниченные с 1 февраля на 7%.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКА.Она отметила, что "Газпром" подтвердил заявку PGNIG на поставки газа в Польшу на 3 февраля.
"Сегодня все вернулось к норме, и мы очень рады этому", - сказала она.
Й.ЗАКШЕВСКА не уточнила, объяснил ли "Газпром" причины сокращения поставок газа в предыдущие два дня.
Она также подчеркнула, что поставки газа в Польшу были сокращены через проходящий по Беларуси Ямальский газопровод, а не через украинскую газотранспортную систему.
В то же время пресс-служба PGNIG сообщила, что в ближайшие дни из-за сильных морозов поставки российского газа c "восточного направления" могут незначительно уменьшиться.
По оценкам компании, среднесуточное потребление газа сегодня может превысит 70 млн. кубометров.
"Суточное потребление покрывается таким образом: внутренние поставки - около 7,2 млн. кубометров газа, импортные поставки - 43 млн., остальные - из газовых хранилищ", - отметила пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, 2 февраля PGNIG сообщил о сокращении поставок российского газа на 7%, отметив, что "Газпром" не предупредил польскую компанию об этом и не объяснил причины такого решения.
Сегодня в Европейской комиссии отметили сокращение объемов поставок российского газа в некоторые страны Евросоюза, однако сочли ситуацию некритичной.
Раньше по поводу сокращения объемов экспорта российского газа в Европу гендиректор «Газпром экспорта» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина отбирает значительно больше газа, чем предусмотрено контрактами.
2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».
3 февраля министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что европейские страны получают меньше природного газа, поскольку российский «Газпром» сократил его поставки.
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