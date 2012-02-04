"Газпром" на несколько дней снижал поставки газа в Европу на 10% - зампред правления

Россия на несколько дней снизила поставки газа в Западную Европу, в объеме до 10%, но затем объемы поставляемого газа вернулись к показателям, предусмотренным контрактом.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил зампред правления холдинга "Газпром" Андрей КРУГЛОВ. В субботу глава правительства РФ Владимир ПУТИН встретился с вице-премьером Игорем СЕЧИНЫМ и зампредами правления "Газпрома" Александром МЕДВЕДЕВЫМ и Андреем КРУГЛОВЫМ и обсудил с ними ситуацию в энергетике вообще, а также вокруг поставок газа в европейские страны.

Он спросил, как сейчас выполняются поставки газа, в частности, в европейские страны.

А.КРУГЛОВ признал, что в течение нескольких дней было небольшое уменьшение поставок в эти страны объемом до 10%, но затем поставки возвратились в объемы, предусмотренные контрактом.

Он также отметил, что "Газпром" не сможет поставить европейским потребителям дополнительные объемы газа, которые они запросили.

Ранее ряд европейских стран заявили, что недополучают оговоренные контрактами объемы российского газа. Зампред правления "Газпрома" А.Медведев в четверг сказал, что в связи с суровой зимой компания, напротив, максимально нарастила поставки в Европу - их суточный объем соответствует 180 миллиардам кубометров газа. А.МЕДВЕДЕВ выразил недоумение по поводу сообщений о якобы значительных сокращениях поставок российского газа в Европу. Однако пресс-секретарь Еврокомиссии Марлене ХОЛЬЦНЕР в пятницу заявила, что Россия сократила поставки газа в девять европейских стран.

"По дальнему зарубежью заявки выполняются в соответствии с контрактом в настоящее время, мы видим, что объем заявок увеличился, у нас существует утвержденный график поставок газа в Западную Европу", - заявил А.КРУГЛОВ.

По его словам, в рамках этого графика поставки осуществляются.

"Но дополнительные объемы, которые наши западноевропейские партнеры просят поставить", "Газпром"в настоящее время удовлетворить не может", - сказал зампред правления компании.

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