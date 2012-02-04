Янукович в Мюнхене определил позицию Украины по ряду важных энергетических вопросов

Пример Украины свидетельствует о необходимости наработки прозрачных правил игры для энергорынка

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что пример Украины свидетельствует о необходимости наработки прозрачных правил игры для энергорынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

“В соответствии с очень невыгодным для нас контрактом, Украина должна платить слишком высокую и очень невыгодную цену за газ”, - сказал Президент.

Он отметил, что контрактом между НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” также предусмотрено, что наше государство должно покупать газу больше, чем ему нужно, а срок действия самого контракта рассчитан на 10 лет.

“Пример Украины свидетельствует о необходимости консолидации общих усилий по наработке четких и прозрачных правил игры в энергетической сфере”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

***

Взаимодействие стран Европы в вопросах безопасности должно распространяться на вопросы энергобезопасности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что опыт взаимодействия европейских стран в вопросах безопасности должен распространяться и на вопросы энергетической безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в своем выступлении на 48-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По мнению Президента, значимость энергетической безопасности стран в будущем будет возрастать. По словам В.ЯНУКОВИЧА, это связано с прогнозируемой высокой зависимостью государств от энергоресурсов в обозримом будущем.

"Украинский Чернобыль и японская Фукусима подтвердили высокие риски ядерной энергетики", - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на сегодняшний день энергетическая безопасность по своей важности фактически сравнима с безопасностью военно-политической.

"В этой связи считаю, что основополагающие принципы нашего взаимодействия в вопросах, связанных с военно-политическим измерением безопасности, могут быть распространены также на энергетическую сферу", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, этот вопрос требует, прежде всего, системного и консолидированного подхода на основе согласованных принципов и инструментов взаимодействия, включая договорно-правовые.

"Во-первых, речь идет об обязательстве государств не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, зафиксированном в Стамбульской хартии европейской безопасности 1999 года", - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, этот ключевой принцип вполне может быть применен и при решении энергетических проблем.

"На практике это означает, что при имплементации энергетических проектов определяющими должны быть экономическая целесообразность и соблюдение экологических требований, а не политические интересы отдельных государств", - убежден он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что именно с этой точки зрения Украина предлагает оценивать рациональность реализации новых проектов транспортировки энергоносителей, в том числе так называемых «альтернативных» маршрутов, которые зачастую требуют колоссальных финансовых, временных и человеческих затрат, а также создают существенные угрозы для окружающей среды.

"Тем самым, эти проекты усугубляют и без того острые экономические и экологические проблемы и повышают риски в этих сферах безопасности", - подчеркнул он.

***

Янукович призывает европейцев принять участие в модернизации украинской газотранспортной системы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает европейцев принять участие в модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на 48-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Он подчеркнул, что уже в течение многих лет Украина является надежным транзитером природного газа в Европу, на сегодняшний день около 70% российского газа поставляется в страны Евросоюза трубопроводами Украины. При этом, Президент отметил, что потенциал национальной газотранспортной системы сейчас используется лишь на две трети.

Он напомнил, что одновременно Украина имеет самую мощную в Европе систему подземного хранения природного газа, которая состоит из 13 хранилищ общей активной емкостью около 32 млрд. кубометров.

"Поэтому я убежден, что сохранение этого эффективного, надежного и удобного маршрута в надлежащем техническом состоянии и его максимальное коммерческое использование – в интересах всех участников европейского энергетического рынка", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"В этой связи мы рассчитываем на реализацию нашими европейскими партнерами и международными финансовыми организациями договоренностей об участии в модернизации газотранспортной системы Украины, в частности, достигнутых на международной конференции Украина-ЕС в Брюсселе 23 марта 2009 года", - добавил он.

В то же время, сообщил Президент, в июле 2011 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за собственные средства уже начала работы по реконструкции первой линии газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

"Отмечу также, что проведенный экспертами анализ подтвердил эффективность и жизнеспособность украинской ГТС, в том числе, с экологической точки зрения", - подчеркнул он.

***

Усиление позиций отдельных государств на энергорынке не должно осуществляться за счет других стран

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что желание отдельных государств усилить свои позиции на энергетическом рынке не должно осуществляться за счет интересов других государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на 48-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Мы понимаем желание отдельных государств усиливать свои позиции на энергетическом рынке. Вместе с тем, убежден, что это не должно осуществляться за счет безопасности других стран", - отметил Президент.

По его словам, понятно, что поиск баланса в этом вопросе является сложной задачей, но находить взаимоприемлемый компромисс необходимо в любом случае.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что создание единых, четких правил игры, эффективных правовых рамок для международного сотрудничества является залогом успеха.

"В то же время, должен констатировать, что любые, даже самые совершенные инструменты, абсолютно неэффективны, если остаются исключительно на бумаге", - отметил Президент.

По его словам, в Украине понимают, что в рамках определенных правил усовершенствование таких инструментов является возможным и, в целом, целесообразным. В частности, Украина выступает за практическую реализацию инициативы по созданию на многостороннем уровне механизмов раннего предупреждения энергетических кризисов. Указанные вопросы уже обсуждались в различных форматах, в том числе в рамках ОБСЕ. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что разногласия в позициях государств и, прежде всего, отсутствие надлежащей политической воли не позволили достичь конкретных договоренностей по этому вопросу.

"Мы приветствуем начатый процесс модернизации инструментов и процедур Энергетической хартии", - подчеркнул Президент.

Он высказал надежду, что этот процесс приведет к сбалансированному учету интересов всех участников хартии.

Президент напомнил, что в прошлом году Украина присоединилась к Договору об учреждении Энергетического Сообщества. "Для нас это был осознанный и важный шаг в контексте реализации курса на интеграцию в ЕС", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Украина предпринимает необходимые меры по адаптации национального законодательства к нормам и правилам Европейского Союза, в том числе в энергетической сфере. "Мы прилагаем максимум усилий для выполнения взятых на себя обязательств. Вместе с тем, крайне важным при этом является равенство условий для всех участников процесс", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Исходя из этого, по его словам, Украину не могут не тревожить некоторые сигналы о возможном изменении общепринятых правил игры в угоду интересам отдельных компаний или стран. Принятие таких решений может полностью разрушить основу для построения эффективных международных платформ взаимодействия в энергетической сфере, убежден Президент Украины.

"Уже много лет мы говорим о необходимости налаживания трехстороннего сотрудничества между ключевыми сторонами энергетического диалога – поставщиками, транзитерами и потребителями", - напомнил он.

"К сожалению, упомянутый формат пока не внедрен. Однако, мы убеждены в необходимости такого максимально широкого диалога", - сказал глава государства.

Он пообещал, что Украина, со своей стороны, также будет прилагать все необходимые усилия для дальнейшего развития этого диалога, в том числе в рамках ОБСЕ, где будет председательствовать в 2013 году.

***

Украина из-за высокой цены на газ столкнулась с такими вызовами, с которыми не сталкивалась ни одна страна

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что Украина из-за высокой цены на газ столкнулась с такими вызовами, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на 48-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Президент отметил, что обеспечение энергетической безопасности является ключевой составляющей политики национальной безопасности любого государства. По его словам, за последние два года Украина, как никто другой, ощутила правдивость этого утверждения.

"Мы столкнулись с вызовом, с которым вряд ли сейчас сталкивается любая другая европейская страна", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что в соответствии с крайне невыгодным для Украины контрактом от 2009 года наша страна должна платить непомерно высокую и экономически не обоснованную цену за газ в размере 416 дол. США за тысячу куб. м.

"При этом мы должны закупать в два раза больше топлива, чем нам нужно. Фактически, треть государственного бюджета Украины должна быть направлена на оплату энергоносителей", - сказал Президент.

Он также напомнил, что срок действия этого контракта – 10 лет, хотя раньше аналогичные договоренности пересматривались ежегодно.

"Пример Украины, как ничто другое, свидетельствует о необходимости консолидации наших совместных усилий по выработке четких, прозрачных и справедливых правил игры в энергетической сфере с целью достижения баланса интересов: Украины – как основного транзитера, интересов ЕС – как потребителя и России – как поставщика" - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

"Я искренне убежден, что именно от способности к нахождению компромисса в духе солидарности и взаимной экономической выгоды зависит будущее благополучие и процветание не только одной отдельно взятой страны, но и всего европейского континента", - добавил Президент.

***

Создание трехстороннего газового консорциума должно развеять туман в политике безопасности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что создание трехстороннего газового консорциума между Украиной, Россией и ЕС должно развеять туман в политике безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Мы понимаем ту ответственность, которая лежит на Украине и, если говорить о безопасности энергетической, мы, конечно, понимаем, что ключевым партнером ЕС и Украины в поставках энергоносителей является Россия. Без учета дальнейшей политики диверсификации поставок энергоресурсов, без учета энергоэффективности, эту политику строить невозможно. То есть, если мы не будем видеть альтернативы и не будем понимать, как строить партнерские отношения, политика безопасности здесь выглядеть очень туманно", - сказал Президент.

По его словам, именно поэтому Украина еще в 2003 году выступила инициатором создания газотранспортного консорциума с участием ЕС, России и Украины.

"Наша позиция не изменилась, она остается прежней, мы считаем, что прозрачность работы этой системы, эффективность, техническая надежность зависит от этого альянса", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что вопрос создания консорциума остается важным и своевременным.

Говоря о политике энергетической безопасности Украины, Президент отметил, что она имеет две составляющие. Первая - проекты, которые Украина может реализовать самостоятельно. Среди таких проектов он назвал строительство крупнейшей в Европе солнечной электростанции, строительство ветряных электростанций и внедрение в Украине "зеленого" тарифа. Второй составляющей, по словам В.ЯНУКОВИЧА, является диверсификация поставок энергоресурсов.

"Не имея альтернативных источников энергоресурсов, имея такую колоссальную зависимость, которую мы имеем все эти годы, - разговоров очень мало, необходимы действия", - сказал Президент.

"Но мы считаем, что в треугольнике партнеров - Россия, Украина и Европа - многие вопросы можно решить", - добавил он.

***

Вопрос создания трехстороннего консорциума по управлению и модернизации украинской ГТС актуален как никогда

Вопрос создания трехстороннего консорциума по управлению и модернизации украинской газотранспортной системы как никогда актуален.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Мюнхене, комментируя свой разговор с государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН.

«Вопрос консорциума, как никогда актуален, и нам нужно его решать вместе с Россией и Европейским Союзом», - сказал Президент.

Он также отметил, что на сегодняшний день Еврокомиссия владеет стопроцентной информацией относительно украинско-российских газовых переговоров.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что этот вопрос не новый, и обсуждается уже три года, но Украина от этого не получила «ни цента помощи».

Именно поэтому, отметил В.ЯНУКОВИЧ, Украина выступает с инициативой выработки единых правил игры на энергетическом рынке.

Он подчеркнул важность вопроса энергетической безопасности, который должен рассматриваться европейским сообществом так же внимательно, как и вопрос военной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Газовое мифотворчество" - пора внести ясность