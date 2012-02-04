Еврокомиссар считает, что ЕС должен отдавать предпочтение существующим газопроводам

Мюнхен. Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР считает, что ЕС должен отдавать предпочтение существующим газопроводам, а не строительству новых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Мы восприняли "Северной поток", мы можем вспринять "Южный поток"... Но нам нужно отдавать предпочтение существующим системам, в том числе украинской", - сказал комиссар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинская ГТС держит на плаву «Северный поток»?