Молдова изучает возможность присоединения к строительству LNG-терминала в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Влад ФИЛАТ в интервью газете «Зеркало недели. Украина».

Он отметил, что такая возможность рассматривается в контексте обеспечения альтернативных российским путей поставок газа.

В этом вопросе, отметил премьер Молдовы, у Кишинева и Киеве «есть общее видение проектов в энергетике, связанных и с европейской энергетической системой, и с проектами обеспечения поставок газа, альтернативных газпромовским».

«Мы изучаем возможность присоединения к украинскому проекту строительства LNG-терминала в Одессе. Есть и другие проекты, где возможна кооперация с украинской стороной. Еще раз повторю: обеспечение энергетической безопасности наших стран - это общая задача Кишинева и Киева», - сказал В.ФИЛАТ,

Как сообщал УНИАН, о заинтересованности Молдовы участвовать в проекте строительства LNG-терминала в Украине и быть покупателем газа В.ФИЛАТ заявлял в сентябре 2011 г.

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