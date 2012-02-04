«Газпром» заявляет, что вышел на ежесуточную добычу газа в размере 1,6 млрд. куб. м

Москва. «Газпром» заявляет, что к зиме готов и вышел на ежесуточную добычу в размере 1,6 млрд. куб. м газа.

Как передает РИА «Новости», об этом заместитель главы «Газпрома» Александр КРУГЛОВ доложил премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ.

«К наступившим холодам «Газпром» готов. Ежедневная добыча у нас на уровне 1,6 млрд. куб. м газа в день», - сказал А.КРУГЛОВ.

По его словам, по сравнению с прошлым годом это больше на 300-400 млн. куб. м. Он сообщил, что из подземных хранилищ ежедневно вынимается 630 млн. куб. м.

«В связи с холодной погодой у нас увеличился отбор предприятиями коммунально-бытовой сферы. Это тоже где-то по сравнению с прошлым годом на 200 млн. Все заявки мы удовлетворяем, никаких отключений нет. С предприятиями промышленности мы работаем в соответствии с контрактами», - заявил он, говоря о поставках на внутренний рынок РФ.

В свою очередь, заместитель главы правления российского газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ сообщил, что «Газпром» поставляет газ в Турцию в больших объемах, предусмотренных контрактом.

«По Турции идёт перевыполнение и по суше, и по морю. Около 6-8 млн. куб. м в сутки, а это немало», - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Еврокомиссия отмечает сокращение поставок российского газа в некоторые страны ЕС