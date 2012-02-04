Путин продолжает утверждать, что Украина "перебирает" газ сверх контракта

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН поручил «Газпрому» помочь Украине удовлетворить ее потребности газа, который она потребляет сверх контракта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российский премьер сказал на встрече с вице-премьером Игорем СЕЧИНЫМ, а также с замами руководителя «Газпрома» Александром МЕДВЕДЕВЫМ и Александром КРУГЛОВЫМ.

«То, что в рамках 50 (млрд. куб. м.), – это в рамках контракта, а вот то, что больше 50 (млрд. куб. м.), – это выходит даже за рамки того контракта, который они хотели сократить. Но тем не менее нужно Украине помогать и в полном объёме удовлетворять их потребности», - сказал В.ПУТИН.

На это А.КРУГЛОВ сказал: «Есть».

Он сообщил, что Беларусь, Молдова получают газ в соответствии с контрактами, а в Украине на прошлой неделе был отмечен перебор газа.

«По сравнению с контрактом (контракт 135 млн. ежедневный отбор), там было от 150 до 170, и по годовому объёму у нас заключён договор на 27 млрд. Если вот в таком режиме, то дальше будет отбор порядка 50 млрд.», - сказал А.КРУГЛОВ.

При этом он отметил, что пока контракт с Украиной не переписан.

На это В.ПУТИН отметил, что «наши партнёры объявили о том, что они хотели бы закупать у нас не больше 27 млрд.».

При этом А.МЕДВЕДЕВ заявил, что если так и дальше пойдёт, будет порядка 60 млрд. за год.

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