«Нафтогаз» подчеркивает, что увеличил отбор газа из собственных подземных газохранилищ
17:57, 04 февраля 2012Энергетика
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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» максимально увеличила отбор природного газа из собственных подземных газохранилищ, при этом сократив объемы его отбора из газотранспортной системы Украины.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью НАК, это позволит обеспечить максимальный уровень экспорта энергоресурса в страны Европы.
Кроме того, компания заверяет, что такой режим работы будет способствовать увеличению объемов снабжения российского газа через территорию Украины для европейских потребителей, а также позволит обеспечить потребности украинцев в этом энергоносителе.
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