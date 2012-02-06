WKN предлагает построить в Крыму две ВЭС общей мощностью 400 МВт за 1 млрд.долл.

Компания WKN Windkraft Nord AG (Германия) предлагает построить в Крыму две ветряные электростанции общей мощностью 400 МВт, проект оценивается в один миллиард долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«Проект включает не только исследования в области альтернативной энергетики, но и весь цикл производства энергии ветра: разработку, проектирование, финансовое обоснование и обеспечение, строительство "под ключ" и дальнейшую эксплуатацию ветроэлектростанций», - говорится в пресс-релизе.

ВЭС предполагается построить в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Это не первый крупный проект по строительству ВЭС, который инвесторы предлагают Совмину Крыма. Так, в январе компания «Ветряные парки Украины» выразила заинтересовать в создании сети из шести ветроэлектростанций в Сакском, Советстком, Первомайском и Ленинском районах полуострова общей мощностью 1062,5 МВт. На реализацию проекта необходимо 1,3 млрд. евро, предполагается комплексное инвестирование из зарубежных и украинских источников.

Справка УНИАН. WKN занимается проектированием, сооружением и эксплуатацией ВЭС с 1990 года.