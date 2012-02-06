Ситуация в Греции обвалила цены на нефть

На мировых торгах в понедельник, 6 февраля, цены на нефть снижаются на фоне ситуации в Греции, которая угрожает экономике Европы и спросу на "черное золото".

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,46 доллара, или на 0,45% - до 97,39 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,03 доллара, или на 0,03%, - до 114,55 доллара за баррель.

В конце минувшей недели появились сообщения о том, что Греция рассчитывает договориться о реструктуризации долга, находящегося на руках инвесторов, до вечера воскресенья, однако этого не произошло, передает Bloomberg.