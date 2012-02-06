Хорошковский считает правильным требование МВФ повысить тарифы на газ для населения

Украина продолжит переговоры с Международным валютным фондом относительно очередного транша кредита.

Об этом сообщил министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в интервью газете «Коммерсант Украина».

Говоря о последнем визите украинской делегации в Вашингтон, министр отметил, что в ходе переговоров с МВФ была достигнута договоренность продолжать переговоры. «После нашей встречи премьер-министр Николай АЗАРОВ общался с главой фонда Кристин ЛАГАРД. Это дает нам надежду на продолжение переговоров. И мы сейчас готовим нашу переговорную позицию. После согласования времени визита мы опять будем выезжать к ним», - рассказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Также говоря о состоявшемся раунде переговоров, министр финансов отметил, что стороны обозначили свои позиции. «Мы знали, с чем мы едем на переговоры, и знали позицию МВФ по основным направлениям. Были проговорены все составляющие, начиная от достаточно успешных макроэкономических результатов 2011 года и заканчивая проблемными вопросами», - отметил он.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, это балансировка бюджета НАК "Нафтогаз Украины", тарифы на газ и тепло, возможность использования более гибкого курса национальной валюты по отношению к другим валютам и так далее. «Можно считать, что мы осветили подход, позволяющий достичь компромисса. Тем не менее позиция МВФ относительно повышения тарифов на газ и тепло была достаточно жесткой, и это стало тем камнем преткновения, который нам пока не удалось преодолеть», - отметил министр.

В.ХОРОШКОВСКИЙ назвал правильным подходом требование МВФ о повышении тарифов на газ для населения и ТКЭ. «С экономической точки зрения это абсолютно правильный подход: тарифы должны быть экономически обоснованными, и дотирование с помощью цены является самым глупым и неэффективным. Поэтому и выдвигается предложение как можно скорее реализовывать меры по исправлению ситуации. Но здесь нет прямой зависимости: повысили тарифы - и жизнь наладилась. Нет, нужен комплексный подход: с одной стороны, адекватные компенсаторные механизмы, с другой - энергосбережение. В противном случае неплатежи обеспечены», - считает он.

Министр высказался за необходимость монетизации льгот и перехода на адресную дотацию. «Мы сегодня рассматриваем возможность проведения в Украине эксперимента в этом направлении на базе определенного региона или города, в котором попытаемся построить модель адресной дотации и показать ее результаты - успехи или проблемы. Только после этого можно повышать тарифы. Я думаю, это было бы положительно воспринято как со стороны инвесторов, так и со стороны МВФ», - считает В.ХОРОШКОВСКИЙ.

В тоже время он согласился с мнением премьер-министра, что Украина может обойтись и без кредита МВФ. «Единственное, что я могу подтвердить, - нынешние выплаты хотя и тяжелы, но возможны и без кредита МВФ. Это может быть сделано за счет внутренних ресурсов, за счет наших возможностей занимать на финансовых рынках», - сказал он.

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